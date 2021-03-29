Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
Diyarbakır: Az bulutlu 17
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 29 Mart Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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