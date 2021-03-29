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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 29 Mart Pazartesi hava durumu...

'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 29 Mart Pazartesi ...

ve 'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, 'nun kuzeybatısı, ile , Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 29 Mart Pazartesi ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 29 Mart Pazartesi hava durumu...
İHA

29.03.2021, 09:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
Diyarbakır: Az bulutlu 17

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