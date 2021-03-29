Koronavirüsün kaynağı yarasalar mı? DSÖ raporundan çarpıcı detaylar

Dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar 2 milyon 750 binden fazla kişinin canına mal olan Kovid-19 pandemisinin kaynağını bulmak üzere yürütülen Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı 13 kişilik bilim insanının Vuhan'da gerçekleştirdiği incelemeye ilişkin taslak rapor basına sızdı. DSÖ'nün raporunda, 4 ana ihtimal üzerinde duruldu.

BAŞKA BİR HAYVANDAN YARASALARA BULAŞMA İHTİMALİ

Virüsün nasıl yayıldığını içeren bu ihtimaller arasında bulunan 'başka bir hayvan vasıtasıyla yarasalardan bulaşmasının' en yüksek ihtimal olduğu ifade edildi. Öte yandan, ana ihtimaller arasında yer alan 'virüsün laboratuvarda üretilmesi' ihtimali rafa kaldırıldı.

RAPORDA DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Basına sızan raporun henüz yayınlanmamış olması nedeniyle üzerinde değişiklikler olabileceği belirtildi. DSÖ'den daha önce yapılan açıklamalarda raporun birçok kez yayınlanacağı söylenmiş ancak belirtilen tarihlerde ertelenmişti. Öte yandan, koronavirüsün (Kovid-19) kaynağını araştırmak üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentine 14 Ocak'ta gitmişti. DSÖ ekibi, zorunlu karantina sürecinin sona ermesinin ardından incelemelerini sürdürmüştü.