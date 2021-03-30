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Haberler Yaşam EDHO yeni bölüm canlı izle! Atv EDHO izle

EDHO yeni bölüm canlı izle! Atv EDHO izle

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO) yeni bölümü ile Atv ekranlarında başladı. EDHO yeni bölümde, , eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli’ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır. İşte EDHO yeni bölüm canlı izleme sayfası...

EDHO yeni bölüm canlı izle! Atv EDHO izle

30.03.2021, 20:06

Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı öldürmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı öldürmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namluyla ölür.

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Kimsesiz Doğan'ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın ölümünden de onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

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