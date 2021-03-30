EDHO yeni bölüm canlı izle! Atv EDHO izle

Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı öldürmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı öldürmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namluyla ölür.

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Kimsesiz Doğan'ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın ölümünden de onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.