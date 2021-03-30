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Haberler Yaşam Köpekten çıkan tümör görenleri şaşırttı

Köpekten çıkan tümör görenleri şaşırttı

Köpekten çıkan tümör görenleri şaşırttı

30.3.2021

İZMİR Karaburun'da, 10 yaşlarında bir köpeğin kaburgasının üst kısmında çıkan kötü huylu tümörün büyüklüğü görenleri şaşırttı. Vücudunda tümör çıkan bir köpeği gören vatandaşlar durumu Karaburun Belediyesi'ne bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kliniğe götürdüğü köpek, ameliyata alındı. Operasyon sonrasında köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ve kanser tedavisinin süreceği kaydedildi. Tümörün büyüklüğü ise görenleri şaşkına uğrattı.

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