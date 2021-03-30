Koronavirüs aşı sıralamasında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor?

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Hamza Dağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti'li Dağ, yerel basının sorunlarının ele alındığı ziyarette, "Yerel medya demokrasinin sigortasıdır. 15 Temmuz'da darbeye karşı durmuştur. Yerli ve millidir. Onlara sahip çıkacağız" dedi.

AK Parti'li Dağ, basın mensuplarının koronavirüse karşı aşılanmasına ilişkin, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta hep muhabirler sahada çalıştı. Koronavirüs yasaklarında bile çalıştılar. Basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile görüşme halindeyiz, en kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz" diye konuştu.