  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Koronavirüs aşı sıralamasında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor?

aşı sıralamasında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , "Basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmeli. Bu konuda ile görüşme halindeyiz, en kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz" dedi.

Koronavirüs aşı sıralamasında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor?
DHA

30.03.2021, 18:40

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Hamza Dağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti'li Dağ, yerel basının sorunlarının ele alındığı ziyarette, "Yerel medya demokrasinin sigortasıdır. 15 Temmuz'da darbeye karşı durmuştur. Yerli ve millidir. Onlara sahip çıkacağız" dedi.

AK Parti'li Dağ, basın mensuplarının koronavirüse karşı aşılanmasına ilişkin, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta hep muhabirler sahada çalıştı. Koronavirüs yasaklarında bile çalıştılar. Basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile görüşme halindeyiz, en kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronavirüs aşı sıralamasında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.