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Haberler Yaşam Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

30.3.2021

İSTANBUL Sultangazi'de caddede yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 10 yaşındaki Suriye uyruklu Ali Juma, kaldırıldığı hastanede öldü. Minibüsün çarpmasıyla çocuğun metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anını gören mahalle esnafı İlyas Alp, "Araba çok sert geçti. Çocuğun üstünden geçtiğini gördüm. Adam hiç durmadan kaçtı" ifadesini kullandı. Kazanın ardından durmayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

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