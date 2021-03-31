Belkıs Özener kimdir? Belkıs Özener kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam'da seslendirdiği şarkılar ve sesi ile hafızalara kazınan Belkıs Özener, Alişan ve Demet Akalın'ın porgramına konuk oldu. Program sonrası ünlü ismin hayat hikayesi de merak konusu oldu. Peki Belkıs Özener kaç yaşında ve nereli? İşte Belkıs Özener'in merak edilen hayatı....

BELKIS ÖZENER KİMDİR?

Belkıs Özener, 28 Mart 1940 İzmir'in Kestelli doğumlu. Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni, dünya güzeli Fatma Hanım'ın üçüncü kızı olarak, en büyük ablası Belma'dan altı, ortanca Gönül (Yazar) Özenginer'den üç buçuk yıl sonra doğan Özener, daha 14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman'ın alt kadrosunda yer almak üzere, gizlice turne programını kabul eder.

Tepebaşı Gazinosu'nda Perihan Altındağ'ın alt kadrosunda, günde 2,5 liraya sahneye çıkmaya başlar. İlk ve tek eşi, üç çocuğunun babası Rauf Köksalan'ı orada tanır. 27 yıllık evliliğinde Özener zaman zaman sahneye çıkar.

Evlendikten sonra, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine, çok fazla sahne çalışması yapmadı. 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirdi. 100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirdi. Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleğini bıraktı. Eserleri 2006 yılında Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları adlı albümde bir araya toplandı.