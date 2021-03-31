Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Isparta'da feci kaza: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.