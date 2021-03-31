KARABÜK'TE rahatsızlanarak hastaneye başvuran Zehra Taraş'a (65) kovid testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Taraş, Eflani ilçesindeki evinde karantinaya girmesi için sağlık ekiplerince hasta nakil aracına bindirildi. Bir süre sonra kaçırıldığını zanneden Taraş, araçtan inip kaçmaya başladı. Taraş, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Kaçırılmadığına ikna olmayan yaşlı kadın, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla aranması üzerine ikna oldu ve evine götürüldü.
Kaçırıldığını zanneden yaşlı kadını polis olan oğlu ikna etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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