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Haberler Yaşam Müge Anlı Atv canlı izle!

Atv canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 31 Mart Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı Atv canlı izle!

31.03.2021, 10:02

Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranda olan Müge Anlı, konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri aydınlatan Müge Anlı bugün yine ekrana kilitleyecek. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası....

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Mehmet Kirenci 28 gün sonra İstabul Esenler'de bulundu. Mehmet Kirenci dikkatli bir izleyici sayesinde sağ salim ağabeyine teslim edildi. Manisa'da kaybolduktan 35 gün sonra baraj gölünde ölü olarak bulunmuştu. Cinayet adım adım çözüldü.

Özcan Eren cinayetinde karar... 57 yaşındaki Nalan Ülker'den dolandırıcılık iddiası. Yaklaşık bir buçuk milyon liraya sahipti. Şimdi borç batağıyla mücadele ediyor. Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey canlı yayında. Birol Bey, Özkan'ı tanıyorum Nalan Hanım Özkan'la Kıbrıs'a, Romanya'ya gezmeye gittiklerini belirtti. Özkan'ın Nalan'a 350 Bin Lira kredi çektirdiğini bu olayın kendisine intikalinden sonra olaya el attığını ve Özkan'a o parayı ödettiğini belirtti. Daha sonra Nalan'ın 4 sefer kendisini savcılığa verdiğini hepsi takipsiz kaldığını belirtti. Nalan Hanım'ın kendisinden 275 Bin Lira aldığını ve onu da Özkan'a verdiğini iddia etti. 62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü. Kızlarının yanı sıra eşi ve oğlu da canlı yayında... Mürettin Sevim eşini darp etti mi? Olay günü neler oldu? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri…

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