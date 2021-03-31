Son dakika: 2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'de

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Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı: 2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak.
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