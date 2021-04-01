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Haberler Yaşam Ailesiyle kavga ettikten sonra evi ateşe verdi

Ailesiyle kavga ettikten sonra evi ateşe verdi

Ailesiyle kavga ettikten sonra evi ateşe verdi

1.4.2021

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Ferhat S, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra evini ateşe verdi. Polisi arayarak evini yaktığını ihbar eden Ferhat S. kaçarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadan yükselen alevleri gören çevredekilerin uyarısı ile bina sakinleri hızla evlerini tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binadaki 4 dairenin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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