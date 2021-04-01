Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

62 yaşındaki Ayten Sevim'in ölümündeki şüpheler. Eşi konuştu. Mürettin Bey, olay günü evde neler yaptıklarını göstererek anlattı. Lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra salona baktığını söyleyen Mürettin Bey, eşini salonda da bulamayınca kapıya çıktığını, eşinin yerde yattığını gördüğünü ileri sürdü. Mürettin Bey, uykusu ağır olduğu için eşinin düşüşü ile alakalı hiçbir şey duymadığını, eşi düştüğünde üstünde pike olduğunu, ardından hastaneye götürdüklerini anlattı. Eşinin isteği üzerine kızı Nurten Hanım'ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Mürettin Bey, eşini yolda kontrol ettiğinde nefes almadığını fark ettiğini, hastaneye götürdüklerinde de öldüğü haberi aldığını belirtti. Çanakkale Biga'daki komşusu konuştu. Sevim Hanım'ın altınlarını saklamasının sebebi neydi? Kızı Nurten Hanım, Ayten Hanım'ın altınlarını saklamasının sebebi olarak, annesini hastaneye götürdüklerinde hastane ücretini babasının vermediğini hep kendilerinin verdiğini, bu paraları da annesinin bu sebeple sakladığını, lazım olursa oradan kullanırız dediğini aktardı. 62 yaşındaki Ayten Sevim nasıl öldü? Müge Anlı, Şahap Örcün'ün cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi. Şahap Bey'in elleri bağlı bulunduğunu, cesedi ise köprünün ayağında bulunan restorandaki kişinin bulduğunu açıkladı.