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Haberler Yaşam Hobi bahçelerindeki evler yıkılacak

Hobi bahçelerindeki evler yıkılacak

'in ilçesinde 200 ile 500 metrekare arasında parsellere bölünerek kurulan kooperatiflere üye olanlara noter satışıyla verilen hobi bahçelerinde inşa edilen yapılar için yıkım kararı alındı.

Hobi bahçelerindeki evler yıkılacak

2.4.2021

'Hobi bahçelerine' yönelik kanun teklifinin yasalaşması üzerine İzmir Valiliği, belediyelere 'gerekenin' yapılması için tebligat gönderdi. Menderes Belediyesi de ilçedeki hobi bahçelerinin sahiplerine ceza kesti. Ardından da yıkım kararı aldı.

'YIKMAK ZORUNDAYIZ'
Konuyla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Hakkında yıkım kararı olan yapıları yıkmazsak Tarım ve Orman Bakanlığı yıkım yapacak, masrafları da yüzde 100 fazla belediyelerden alınacak. Bu sebeple hobi bahçelerini yıkıma sevk etmek zorunda kaldık" dedi.

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