Otizmli ailelerinin gözü Meclis’te

Otizmli bir evladı bulunan Çayan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bugün ve nisan ayında, otizme yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla dünyanın birçok yerinde etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

"EĞİTİM VERİLMELİ"

ÇAYAN, şunları kaydetti: "Meclis'teki komisyonun Otizmli, Down sendromlu çocuklar için hazırladığı rapor gerçekten çok güzel bir çalışma. Rapordaki öneriler, ailelerin de yıllardır yasalaşmasını beklediği düzenlemeler. Şimdi Meclis'ten çıkacak yasayı bekliyoruz. Rapordaki öneriler içinde en önemli konu, teşhis ve tanı süreçlerinin ardından otizmli çocuklar için bireysel eğitimin yoğun ve nitelikli olarak sürdürülmesi. Sağlıklı çocuklara gün boyu eğitim verirken, otizmli çocukların haftalık iki seans özel eğitimle düzelmesini bekleyemeyiz. Devlet katkısıyla sağlanan bu sürelerin artırılması gerekiyor."

İZMİRLİ HATİCE LİSANSLI BUZ PATENİ SPORCUSU

OTİZMLİ Hatice, sıcak havalardan hoşlanmadığı için annesi tarafından buz patenine yönlendirildi. Buzla tanışınca buz pateni sporunu çok seven 16 yaşındaki Hatice Dikmen, 9 yaşından bu yana buzda kayıyor. Lisanslı sporcu Hatice, aynı zamanda spor lisesinde okuyor. Hatice'nin annesi Nuran Dikmen, "İlk başlarda patenlerin dokusundan dolayı tedirginlik yaşadı ama sonra alıştı" dedi.

ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ

BUZ Pateni Antrenörü Neşe Olcay Hünerli, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ile Buz Pateni Şube Müdürlüğünün açtığı projede Hatice ile tanıştık. Hatice, spora yatkın öğrencilerden biriydi. Böylelikle Hatice lisanslı buz pateni sporcusu oldu" dedi.

FEDAKAR ANNE OĞLUNU SINAVLARA HAZIRLIYOR

İZMİRLİ anne Türkan Esenoğlu, güzel sanatlar lisesi sınavlarına hazırladığı 14 yaşındaki otizimli oğluna destek olmak amacıyla müzik eğitimi alıyor. Kerem Esenoğlu, 4 yıl önce İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'na (İZOT) katıldı.

OĞLUNU korodaki çalışmalarında da yalnız bırakmayan anne, onun en büyük destekçisi oldu. Fedakar anne, Kerem'in eğitim hayatının güzel sanatlar lisesinde sürdürme isteği üzerine, temmuz ayında yapılacak sınavlara hazırlamaya başladı.