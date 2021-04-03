Akciğer dostu besinlerle koronaya karsı güclenin

Pandemiyle mücadele sürerken uzmanlar doğru ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri tüketmek çok önemli fakat bunun yanında korona virüsün üzerinde en çok etkisini gösterdiği akciğerlerimizi de faydalı besinlerle korumamız gerekiyor. DOĞAL



ANTİBİYOTİĞİNİZ SARIMSAK

Diyetisyen Derya Zünbülcan, bu dönemde sarımsak, avokado, zencefil, elma, lahana, zeytinyağı ve yoğurt gibi akciğeri temizleyen besinleri sıkça tüketerek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akciğerlerdeki toksinleri temizleyen besinlerin yararlarını anlatan Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Sarımsak akciğerler için tam bir doğal antibiyotik besin. İçerdiği maddeler sayesinde, akciğerlerimizi hem temizliyor hem de korunmasına yardımcı oluyor" dedi.



GÜNDE İKİ FİNCAN ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil'in ise içerdiği maddeler sayesinde toksin parçalarının akciğerden atılmasını kolaylaştırdığını belirten Zünbülcan, "Böylece ciğerler daha kolay nefes alıyor. Zencefilin çayını yapabilirsiniz ya da suya karıştırabilirsiniz. İki küp şeker kadar zencefili iki bardak suya koyup yaklaşık 10 dakika demlemek yeterli. 2 bardak içilen zencefil çayı gün içinde akciğerin temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Sarımsağı da yemeklerinize eklemelisiniz" dedi.



LAHANA TEMİZLİYOR

AKCİĞERİ temizleyen bir diğer besinin de lahana olduğunu dile getiren Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Lahana içerdiği antisiyonin sayesinde karaciğer ve akciğerin temizlenmesini kolaylaştırıp, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Brokoli içerdiği sülforafan maddesi sayesinde, akciğer kanseri başta olmak üzere vücudu kanserden koruyor" ifadelerini kullandı.



VİTAMİN DEPOSU ELMA

FİLİGRAN isimli bir madde içeren avokadonun da akciğer dokusunun yenilenmesi ve tazelenmesini sağladığını söyleyen Zünbülcan, "Meyve olarak, çok yüksek oranda A, C, E vitaminleri içeren elma, mineraller açısından da oldukça zengindir. Haftada en az 5 porsiyon ve üzerinde elma tüketimi akciğerimizin sağlığını destekliyor" şeklinde konuştu.



YOĞURT VE ZEYTİNYAĞI

AKCİĞERDEN konuşulurken zeytinyağı ve yoğurtun da atlanmaması gerektiğini vurgulayan Zünbülcan, "Yoğurdu toplum olarak severek tüketiyoruz fakat KOAH'lı kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda kalsiyum bakımından zengin beslenen kişilerin, yoğurt tüketimi yüksekse semptomların yüzde 35 oranında azaldığı gözleniyor. Akciğerlerimize iyi bakmak istiyorsak yoğurdu ve zeytinyağını sofralardan eksik etmemek gerekiyor" dedi.