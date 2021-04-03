Boğaz kuruluğundan nane çayıyla kurtulun

SON yıllarda tüketimi artan bitki çayları, birbirinden farklı faydaları ile dikkat çekiyor. Antioksidan özelliğiyle virüs, tümör ve bakterilerle savaşarak vücudu koruyan nane çayı da, bitkisel çaylardan hoşlananlar için iyi bir alternatif oluşturuyor. Sindirim sistemine de faydalı olan nane çayı; kabızlık, kramp, şişkinlik ya da bulantı gibi problemlerin tedavisine yardımcı oluyor. İçeriğinde bulunan uçucu bileşenlerle de boğazın yumuşamasına katkı sağlıyor.