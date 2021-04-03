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Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri ortalığa saçıldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ın güvenlik açıkları bitmek bilmiyor. En son olay, 533 milyon kullanıcının özel bilgilerinin bir hacker platformunda çevrim içi yayımlanması oldu. Herkesin ulaşabildiği paylaşımda, kişilerin telefon numaralarından konumlarına kadar çok sayıda bilgi yer aldı.

AA 03.04.2021, 23:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021, 00:23