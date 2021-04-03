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Haberler Yaşam Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri ortalığa saçıldı

'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri ortalığa saçıldı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan 'ın güvenlik açıkları bitmek bilmiyor. En son olay, 533 milyon kullanıcının özel bilgilerinin bir hacker platformunda çevrim içi yayımlanması oldu. Herkesin ulaşabildiği paylaşımda, kişilerin telefon numaralarından konumlarına kadar çok sayıda bilgi yer aldı.

Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri ortalığa saçıldı
AA

03.04.2021, 23:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021, 00:23

'Business Insider'' internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtildi.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.

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Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.

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