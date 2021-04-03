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Haberler Yaşam Kardeşlerim yeni bölüm izle!

yeni bölüm izle!

Atv'nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi 'in yeni bölümü başladı. İzleyicinin merakla beklediği yeni bölümde yine heyecan dorukta olup, yürekler Kardeşlerim için çarpacak.

Kardeşlerim yeni bölüm izle!

03.04.2021, 20:08

Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.

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