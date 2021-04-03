Son dakika: Bakan Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illeri 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. Haritada üç büyük şehirde vaka sayılarının yüksek olduğu görülürken, haftalık koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79 İzmir'de ise 218,88 oldu. Vaka sayısı düşük iller ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki iller yer aldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde" ifadelerini kullandı.



VAKA SAYISI EN FAZLA OLAN İLLER

Samsun: 678,72

İstanbul: 591,45

Yalova: 564,03

Çanakkale: 546,77

Kırklareli: 518,33



VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Şırnak: 23,43

Hakkari: 36,72

Şanlıurfa: 40,70

Van: 42,55

Bitlis: 47,29