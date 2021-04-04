Çantadan düşen 100 bin lirayı alıp kaçtı

İSTANBUL Şişli'de, Mustafa D. ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arkasından gelen bir kişi de düşen poşetteki parayı alarak motosikletiyle kayıplara karıştı. Parasının bir kısmının olmadığını fark eden Mustafa D., durumu polise bildirildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, parayı alan kişinin Şişli Belediyesi'nde işlem yapan L.Ç. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evine baskın yapan ekipler, 100 bin lira parayla birlikte L.Ç.'yi gözaltına aldı.

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