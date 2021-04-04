Otomobille ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

GAZIANTEP'TE, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan 12 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Ahmet Esat ve Mustafa Tayba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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