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Haberler Yaşam THY uçağında bomba ihbarı asılsız çıktı!

uçağında bomba ihbarı asılsız çıktı!

'nın - seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yapılan aramaların ardından ihbar asılsız çıktı.

THY uçağında bomba ihbarı asılsız çıktı!

04.04.2021, 22:43

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle;

TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.

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