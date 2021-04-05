Alihan Şimşek tutuklandı mı? Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden Alihan Şimşek kimdir?

Twitter'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Alihan Şimşek, olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, videolarında; Türk Bayrağı'nı yırttı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Özgecan Aslan'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Peki, Alihan Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Alihan Şimşek tutuklandı mı? İşte detaylar...

ALİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde şahsın 20 yaşında olduğunu söylediği görülüyor. Alçakça ifadeler kullanan şahıs hakkında henüz fazla bir bilgi bulunmuyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞ ÇAĞRIDA BULUNDU

Milyonlarca vatandaş Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle çağrıda bulunuldu.

ATATÜRK VE ÖZGECAN ASLAN'A AĞIR SÖZLER

Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Büyük tepki toplayan şahıs bir videoda da 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK



Şüphelinin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile Türk Ceza Kanunu kapsamında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından ötürü adliyeye sevk edileceği vurgulandı.