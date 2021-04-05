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Haberler Yaşam Annesini ilk kez Türkiye’de duyabildi

Annesini ilk kez ’de duyabildi

Annesini ilk kez Türkiye’de duyabildi

5.4.2021

Bosna Hersek'te Anisa (35) ve Azem Delic (36) çiftinin 2 yaşındaki kızları Majra Delic, doğum sonrası menenjit geçirerek işitme yetisini kaybetti. Bosnalı hekimler, küçük kızın 5 yaşına dek ameliyat olmasının ve duymasının mümkün olmadığını belirtti. Delic ailesi, biyonik kulak tedavisi için İstanbul'a geldi. Türk hekimlerinin yaptığı operasyon, minik kızın 2 yıllık sessizliğine son verdi. Majra ilk olarak kendisine bebeğim diyen annesinin sesini duydu. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Aile bize başvurduğunda, Majra'nın 80 desibel üzerinde işitme kaybı olduğunu teyit ettik. MR ve tomografilerle sinirin varlığını belirledik. Böylelikle biyonik kulak ameliyatı yapabildik ve küçük kızın duymasını sağladık" dedi.

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