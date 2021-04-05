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Bursa usulü köfteli pide nasıl yapılır? Bursa usulü köfteli pide malzemeleri...

Damaklarda enfes bir tat bırakan Bursa usulü köfteli pide tarifi araştırılıyor. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Bursa usulü köftenin yapımı zahmetli olsa da özellikle davet soflarının en aranan lezzetlerinden. Peki Bursa usulü köfteli pide nasıl yapılır? Bursa usulü köfteli pidenin malzemeleri ve tarifi...

05.04.2021, 16:32