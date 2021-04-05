Bursa usulü köfteli pide nasıl yapılır? Bursa usulü köfteli pide malzemeleri...

Yemek tarifleri özellikle akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılıyor. Bursa usulü köfteli pide tarifi de günün merak edilenleri arasında. Peki Bursa usulü köfteli pide nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Bursa usulü köfteli pide yapılışı...
BURSA USULÜ KÖFTELİ PİDE MALZEMELERİ
Köfte için;
500 g orta yağlı kıyma,
1 adet soğan,
1 adet yumurta,
3 yemek kaşığı galeta unu,
1/2 çay kaşığı karabiber,
1/2 çay kaşığı kimyon,
1 avuç kıyılmış maydanoz,
Tuz.
SOS İÇİN;
2 yemek kaşığı domates salçası,
1 çay bardağı su,
1 tatlı kaşığı şeker,
3 yemek kaşığı sıvı yağ,
Tuz.
AYRICA;
2 adet tırnak pide veya bazlama,
2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı,
Yoğurt.
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