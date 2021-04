Düşünür Okullarının 35'inci okulu, İzmir'in eğitimde yeni merkezi Güzelbahçe'de geniş bahçesi, üç katlı, sosyal alanlarla donatılmış, ferah bir alanda sesten ve gürültüden uzak, güvenli ve nezih bir okul olarak 2019-2020 Öğretim yılında eğitim hayatına başladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitim, çocuğu sevmekle başlar" sözünün okulun felsefesini oluşturduğunu belirten Güzelbahçe Düşünür Koleji Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora Karasu, okulun her alanını bu felsefeye göre inşa ettiklerini söyledi. Karasu, çok yönlü eğitim programlarının yanı sıra "mutlu okul mutlu çocuk" anlayışını şiar edinerek öğrencilerin her türlü ihtiyacının karşılanmasına imkan sağlayan kampüste, sosyal becerileri güçlü ve dünya dillerine hakim bireyler yetiştirdiklerini ifade etti.



BAŞARISINI PANDEMİDE KANITLADI

HER öğrencinin farklı özellikte olduğunu kabul eden, uyguladığı programlarla her öğrencinin başarılı olacağını keşfeden eğitim modeli ile hareket eden Güzelbahçe Düşünür Koleji, eğitimde yeni bir pencere açan felsefesi ve 21.yüzyıl yaşam becerilerine dair vizyonu ile "farklı düşün-fark yarat-özgün ol" mottosuyla geleceğe yön vermeye devam ediyor. GÜZELBAHÇE Düşünür Koleji butik bir eğitim kurumu olmasının avantajını pandemi sürecinde fırsata çevirerek her öğrenciye dokunabilmiştir. Online eğitimde kendine özel eğitim platformu kullanarak, teknolojiye yatkın öğretmenleri ile her öğrencinin akademik başarısını artırmıştır. Teknik ekibi ve akademik kadrosunun ciddi emekleriyle ortaya çıkan kendine özgü eğitim platformu ile pandemi döneminde önemli farklar yarattıklarını belirten Bora Karasu, bu özgün çalışmanın ve öğretmenlerin özverili çalışmalarının meyvesini hemen topladıklarını ve Ocak ayı içinde yüzde 93 erken kayıt başarısına ulaşarak devam eden aylarda velilerin tamamına yakınının kayıt olduğunu ve Mart ayı sonu itibari ile kayıt hedeflerinin üzerinde kayıt kabul aldıklarını ifade etti.



SINAV İLE ÖĞRENCİ ALIYORUZ

GÜZELBAHÇE Düşünür Koleji'nin yakaladığı başarının arkasında zengin ve nitelikli öğrenme programının yanı sıra her öğrencinin sınav ile okula kabul edilmesinin etkisi olduğunun altını çizen Kurucu Temsilcisi Bora Karasu, okula gelen her öğrencinin kayıt kabul sınavı ile değerlendirmeye alındığını, rehberlik biriminin detaylı prosedürü ile okula kabul edildiğini, sosyal ve akademik alanlarda başarılı öğrencilerin kurallar ve tüzüklerde belirtilen tanımlar çerçevesinde değerlendirilerek okula kazandırıldığını ifade etti. Karasu, ayrıca akademik olarak iddialı olan öğrencilerin yanı sıra bilim, sanat ve spor alanında da başarılı, yetenekli olan öğrencileri desteklemek, başarılarını ve yeteneklerini belgelendirmek amacıyla burslar verildiğini belirtti.

Güzelbahçe Düşünür Koleji Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora Karasu



KEŞFEDEN, ÇOK YÖNLÜ BİR OKUL

GÜZELBAHÇE Düşünür Koleji; dünyanın ve ülkenin eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına göre tanımlanmış, uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanmış özel programlarla öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna hazırlanmalarını sağlar. Öğrencinin etkinliklerini, yeteneklerini, başarılı olabileceği yönlerini keşfeder ve çok yönlü becerilerini geliştirir. Aynı zamanda öğrencileri için özel olarak geliştirdiği Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlar. Her öğrencinin bir enstrüman çalmasının, en az bir spor branşında gelişmesinin, sanatçı ve sporcu olamasalar bile bu alanların hayatlarında hep var olmasının sağlandığını ifade eden Kampüs Müdürü İrfan Urhan, lise ve üniversiteye geçişte yapılan ulusal sınavlara da öğrencilerini özel olarak destek programlarıyla hazırladıklarını vurguladı. Urhan, İzmir Fen Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesi gibi Türkiye'nin en başarılı iki okulunda yıllarca müdürlük yapmış biri olarak "Ülkemizin bir gerçeği olan bu sınavlarda da üst düzeyde başarılı öğrenciler yetiştirmekteyiz" dedi.

Kampüs Müdürü İrfan Urhan



FEN VE ANADOLU LİSESİ AÇILIYOR

Düşünür Kolejinin İzmir Güzelbahçe yerleşkesindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulunun devamı olarak Fen ve Anadolu Lisesini açmaya hazırlandıklarını belirten İrfan Urhan, tüm sınıf kademelerini içinde bulunduran kampüste her öğrencinin anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitiminin tamamlanmasının sağlanacağını vurguladı. Urhan, öğrencilerin İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan uluslararası diploma programı AP (Advanced Placement) ile lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkanını içinde bulunduran bir eğitim modeli ile destekleneceğini ifade ederken, ayrıca uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin bütün dünya üniversitelerinde kabul gören diplomaları ile dünya vatandaşı olarak hayata kazandırılacağını belirtti. Urhan: "Güzelbahçe Düşünür Koleji, bir öğrencinin ihtiyacı olan bilimsel temelli eğitim yaklaşımı, özgün eğitim programı, güçlü kadro ve donanımı ile erken çocukluk eğitiminden başlayarak liseden mezun olacağı güne kadar olan eğitim serüveninde güçlü bir eğitim kurumu olarak



Düşünür Koleji Genel Müdürü Fatih Karadağlı



TÜRKİYE ÇAPINDA 16 KAMPÜS 40 OKUL

Düşünme becerileri ve etik değerleri gelişmiş, sadece teknoloji kullanan değil aynı zamanda teknoloji üreten, dünyayla konuşan, dünyayla yarışan 21. yüzyılın bireylerini yetiştirmek için yola çıkan Düşünür Koleji, 16 kampüs 40 okulu ile büyümeye devam ediyor. Düşünür Koleji, eğitim anlayışını tüm dünyaya yaymak için 12 anaokulu, 11 ilkokul, 11 ortaokul ve 3'ü fen olmak üzere toplam 6 lise ile eğitim hayatına devam etmektedir. Düşünür Kolejinin Genel Müdürü Fatih Karadağlı: "Geçmişte Türkiye çapında birçok başarı hikayesine imza attık. Şimdi de bu güzel kente ve çağdaş insanlarına yeniden hizmet etmenin onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesindeki okullarımızın zincirine lisemizi de ekleyerek yeni bir güzelliği yaşayacağız, yaşatacağız." diye konuştu. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde birçok mesleğin ya yok olacağını ya da dönüşüme uğrayacağını vurgulayan Karadağlı: "Eğitim ve öğrenme süreçlerinin bu projeksiyona göre tasarlanması ve bu öngörüye göre yapılandırılması gerekmektedir. Düşünür Koleji eğitim ve öğrenme anlayışını söz konusu projeksiyona göre şekillendirdik. Sadece teknoloji kullanan değil teknoloji de üreten, çalışmaları ve fikirlerinde fark yaratan, esnek becerilere sahip bireyler 21'inci yüzyılda başarılı olacaktır" diye konuştu.



Her Güzelbahçe Düşünür Koleji öğrencisi..





ULUSAL ve uluslararası sınavlarda başarısı yüksek



ANA dilinden farklı en az bir dünya dilini de doğru ve etkin kullanan, en az bir enstrüman çalabilen



EN az bir spor branşında kendini geliştiren



EN az bir kodlama dilini bilen



EN az bir sosyal sorumluluk projelerinde görev alan



FARKLI düşünmeyi öğrenmiş, her alanda fark yaratan



TASARIM odaklı düşünen



DÜŞÜNME ve problem çözme becerileri gelişmiş



DEĞIŞIM ve dönüşümlere hızlı uyum sağlayan bireyler yetiştirir.



GÜÇLÜ VE DENEYIMLI AKADEMIK KADRO

Güzelbahçe Düşünür Koleji Yaratıcı, eleştiren, düşünen, sorgulayan, araştıran, öte yandan öğrenmeyi öğrenen, iletişim kurabilen, teknolojiye hakim, bilgiyle dost, topluma ve çevresine duyarlı bireyler yetiştiren bir okulun yöneticilerinin de kendi alanlarında uzman kişilerden oluşması gerektiğini bilenbir okuldur.



BORA KARASU (GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJI KURUCU TEMSILCISI):

İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olan Bora Karasu, eğitim girişimcisi olarak eğitim dünyasında yer almıştır. İzmir'de başarılı okulları ve farklı bölgelerde kurs merkezleri bulunan Karasu, "Hangi işi yaparsanız yapın, yaptığınız işte etik değerlere sahip çıkarak topluma faydalı olun" misyonu ile başladığı eğitim sektöründe yolculuğunu çocuklara güzel bir gelecek kurgulayarak devam ettirmektedir.



İRFAN URHAN (KAMPÜS MÜDÜRÜ): 1982 yılı itibari ile İnönü Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak başladığı görevine müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı olarak devam eden Urhan, 1995-2004 yılları arasında İzmir Fen Lisesi, 2004-2007 yıllarında İzmir Atatürk Lisesi müdürlüğü görevlerinde bulundu. Son 13 yıl içerisinde özel eğitim kurumlarında kurucu müdürlük, kampüs müdürlüğü gibi görevlerde bulunarak meslekte 40 yıla yakın tecrübe sahibidir.



FEYZA EJDER (ORTAOKUL MÜDÜRÜ): İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde lisans, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul ve İzmir'in köklü eğitim kurumlarında uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik görevlerini başarıyla yapan Feyza Ejder, ortaokul müdürü olarak eğitim programlarının hazırlanmasını ve eğitim yöneticiliğini yapmaktadır.



ARZU UĞURLU (İLKOKUL MÜDÜRÜ): Çeşitli özel okullarda sınıf öğretmenliği ve yöneticilik görevlerinde bulunan Arzu Uğurlu ilkokul müdürü olarak görev yaptığı okul öncesi ve ilkokul kademesinde "Mutlu Okul Mutlu Çocuk" konsepti ile kurdukları okul ikliminde lider okul olma yönünde başarılı işler yapmaktadır.



FIGEN NAZLI (DÜNYA DILLERI KOORDINATÖRÜ) İzmir Amerikan Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Figen Nazlı, İzmir ve Türkiye'nin köklü özel eğitim kurumlarında ve üniversitelerinde öğretmen, bölüm başkanı ve yönetici olarak görev almıştır.