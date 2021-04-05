Müge Anlı canlı izle Atv!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Elleri bağlı bir şekilde ölü olarak bulunmuştu. Şahap Örcün son yolculuğuna uğurlandı. Yayında çelişkili açıklamalar yapan arkadaşı Mehmet Ali Tunç ise tutuklandı... Dünya Basın Mensupları derneğinden Müge Anlı'ya ''Yılın En İyi Programı'' ödülü verildi. 46 yaşındaki Kocaelili çiftçi, sevgilisi ile sevgilisinin yeğenine 1 Milyon 200 Bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcı olduğu iddia edilen Nursel'in yeğeni canlı yayında... Karısıyla birlikte geldi sevgilisini dolandırıcılıkla suçluyor. İddiaların odağındaki Nursel Hanım canlı yayında. Nursel Hanım, Erol Bey'den para aldı mı? Nursel Hanım; Erol Bey'in 1.200.000 TL'yi bir arada görmediğini kendisine ev tutturduğunu eşyalar aldığını hesaplarının blokeli olduğunu tüm parayı kendi bankasına yollayıp ertesi gün çektiğini iddia etti. Sevim Sarı yayına bağlandı. (Nursel'in üvey ablası) Sevim Hanım yayındaki Erol'un haklı olduğunu Nursel ile arasında dolandırıcılık davası olduğunu ceza aldığını ayrıca çok içki içen ve insanları dolandıran biri olduğunu iddia etti.