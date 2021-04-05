İzmir'de 112 personeli Sevgi Sönmez (35), korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Genç kadın hastalığı çok zor atlattığını belirterek, "Psikolojik yıkıma uğradım. Kas ve baş ağrılarından günlerce uyuyamadım" dedi. 112 Narlıdere İstasyonu'nda görevli evli ve 2 çocuk annesi paramedik Sevgi Sönmez, 30 Ekim depreminin ardından 20 Kasım'da testinin pozitif çıktığını anlatarak, "Deprem nedeniyle 1 hafta 10 gün evimize gidemedik. Sürekli enkaz alanında, sahada ve çadır alanlarında aç susuz çalıştık. Sonrasında tüm istasyon olarak pozitif olduğumuzu öğrendik. Çocuklarımı hiç görmeden, 12 gün evde odama kapanarak karantina süreci geçirdim. Kaslarımın ve başımın ağrısından günlerce uyuyamadım. Kızım ve oğlum kapının arkasında ağlarken bir de onları teselli etmeye çalıştım. Artık çok yorulduk, tükendik. Dinlenemiyoruz, ailemize vakit ayıramıyoruz. Bedenimiz ve psikolojimiz iflas etti. Herkes kurallara uysun" ifadelerini kullandı.