Araştırmayla ortaya çıktı! Sinovac kadınlarda daha etkili

TÜRKİYE'DE korona virüs salgınına karşı yaygın şekilde kullanılan Sinovac aşısının bağışıklık yanıtı çalışması Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yapıldı. İkinci aşıyı yaptıran kişilerde 28 gün sonra yüzde 97 oranında bağışıklık oluştuğu belirtilirken, aşının kadınlarda erkeklerden daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı.

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BAĞIŞIKLIK DAHA YÜKSEK

GÖNÜLLÜ sağlık çalışanları üzerinde yürütülen araştırmada katılımcılara ilk olarak antikor testi yapıldı. Korona geçirmeyen kişiler üzerinden yapılan araştırmaya bin 53 kişi katıldı. Çalışmada birinci aşıdan 28 gün sonra bağışıklık yüzdesi 25.3, ikinci aşıdan 28 gün sonra ise yüzde 97 olarak belirlendi. Araştırmada dikkat çeken ise kadınlarda bağışıklık yüzdesinin daha yüksek çıkması oldu. Birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29.5, erkeklerde yüzde 18,6 olurken, ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99.2, erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında bağışıklık saptandı.

NERMİN UÇTU