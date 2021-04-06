Müge Anlı canlı izle Atv! 6 Nisan Salı Müge Anlı izle..

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ankara Sincan'da kayıplara karışmıştı. Cuma günkü yayının ardından yayını izleyen arkadaşı polisi aradı. 17 yaşındaki liseli kız bulundu. 1990'da Ankara'da Dr. Hikmet Uludamar'ın muayenehanesinde evlatlık alınan Büşra ve Beyza, ailelerini arıyor. Annelerinin Çankırı Yapraklı'ya bağlı Davutlar köyünden Mahi ya da Perihan olduğunu biliyorlar... Çarpıcı iddialar... Ayten Sevim'in ölümü ihmal mi, kasıt mı? Ayten Sevim neden ''beni kızımın yanına gönderin'' dedi? Kocasını zehirleyerek öldürmekle suçlanıyordu. Sezai Harman'ın eşi Ayşe Harman'a müebbet hapis cezası... Karısıyla birlikte geldi sevgilisini dolandırıcılıkla suçluyor. İddiaların odağındaki sevgili konuştu...