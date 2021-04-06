‘Pozitif gezmek adam öldürmeye teşebbüs’

KORONA virüsün mutasyona uğramasıyla çocukların, hatta bebeklerin bile yoğun bakım servislerinde görülebildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, pozitif olmasına rağmen karantinaya girmeyen kişilerin büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

"Enfeksiyon hastalıklarında 'sanan ne, bu benim hastalığım' diyemezsiniz" diyen Prof. Dr. Serhan Sakarya, şöyle konuştu: "Size bir şey olmayabilir ama eve gittiğinizde yaşlı bir bireyi enfekte edebilirsiniz ve o kişi ölebilir. Dünyanın birçok yerinde, hasta olduğunu bile bile ölümcül olabilecek hastalığı bulaştırmak taammüden adam öldürmeye girer. Şu anda Türkiye'de hasta olduğunu bile bile toplu taşıma kullanarak şehir değiştirenler, ortamda gezenler, işine gidenler var. Bu insanlar aslında taammüden adam öldürmek suçunu işlemekteler. Bundan önceki virüs grubunda bir kişi, bir veya iki kişiyi hasta edebiliyordu. İngiliz mutantı ile bir kişi, iki ila dört kişiyi hasta edebiliyor."