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Haberler Yaşam 10 kilo altınla kaçan kuyumcu aranıyor

10 kilo altınla kaçan aranıyor

10 kilo altınla kaçan kuyumcu aranıyor

7.4.2021

İSTANBUL Kapalıçarşıdaki bir altın toptancısının Ege Bölge sorumlusu olan Erman Ceyhan, 10 kilo altınla birlik kayıplara karıştı. Şirket sahibi Fatih Demireller polise giderek kuryesinin 10 kilo altınla kaçtığını söyledi.

Fatih Demireller Erman Ceyhan

Polis, yaptığı takibin ardından Erman Ceyhan'ın izine İzmir'de ulaştı. Yanındaki iki kadınla Bornova'da bir otele girerken görüntülenen Erman Ceyhan her yerde aranıyor.
2 yıldır birlikte çalıştığı Ceyhan'ın 27 Mart'ta tahsilat yapmak üzere yola çıktığını söyleyen Fatih Demireller, "İzmir'deki müşterilerden tahsilat yapmış, nakit ödemeleri şirket hesabına değil, kendi hesabına transfer ettirmiş. Otomobildeki GPRS cihazını bile sökmüş. Her şeyi önceden planlamış. Sonuna kadar davacıyım" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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