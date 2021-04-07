Akıncı’nın Cevdet’i rolü için saçlarını feda etti!

Canlandırdığı Cevdet Emiroğlu karakteriyle izleyiciyle buluşan Yıldıray Şahinler, dizinin 14. bölümünde saçlarını izleyicilerin önünde kesti. Rolü gereği yaşadığı acılar sonrasında saçlarını kesen oyuncu, bir yıldır uzattığı saçlarına veda etti.

"2004'te uzattığım saçlarımı iki yıl sonra bir tiyatro oyunu için kesmiştim. O zamandan beri saçımı uzatmak istiyordum ama bir türlü oynadığım rollere denk düşmemişti. Bu sezon Cevdet karakteri için böyle bir imaj seçtik ve geçen yıldan beri saçımı uzattım." diyen Yıldıray Şahinler, saçlarına yine dizi için veda ettiğini de anlattı.

"GEREKİRSE ROLÜM İÇİN SAÇIMI MORA BOYAR, MESLEĞİMİN BİR NİŞANESİ OLARAK GURUR DUYARIM."

Başarılı oyuncu, "Yapımcımız Mehmet Yiğit Alp bizzat arayıp senaryoda karakterin yepyeni bir hayata geçiş yapacağını, o yüzden saçlarımı kestirmemi rica ettiğini söyledi. Tiyatroda büyümüş, meslek etiğini özümsemiş biri için saç mesele değil. Yeter ki ben o karaktere inanayım, icap ederse saçımı mora boyar öyle dolaşırım. Hiç de utanmam, mesleğimin bir nişanesi olarak gurur bile duyarım." diye konuştu.

Ailesinin de yeni imajjıyla ilgili farklı yorumlarda bulunduğunu söyleyen Yıldıray Şahinler, "Dört buçuk yaşındaki oğlumu da berbere zorlukla götürüyoruz. Hazır ikna etmişken saçını makineye vurdurmuştuk. Beni kısacık saçla görünce "Baba bana mı benzedin sen?" dedi. Eşimse uzun saçlarımı daha çok seviyordu ama kısa saçla geç saatte setten gelince daha az gürültü yapıyorum, o yüzden o da şikayetçi değil." dedi.

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Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği

Akıncı, Cuma akşamları saat 20.00'de atv'de!