E-sıvılar için Castrol ON

CASTROL kısa bir süre önce elektrikli araçlar için geliştirilmiş e-sıvılar serisinin yeni markası Castrol ON'u da dünyada hizmete sundu. Castrol ON'un yelpazesinde e-şanzıman sıvılarından, e- batarya soğutucuları ve e-greslere kadar farklı ürünler bulunuyor. Castrol'ün yaptırdığı araştırmada öne çıkan daha uzun menzil, daha kısa şarj süresi ve araç sahipliğindeki ekonomiyi işaret eden üç kritik faktör Castrol ON e-sıvılarının faydalarına da yön veriyor.

DAHA FAZLA MENZİL SAĞLIYOR

GELİŞMİŞ e-şanzıman sıvıları, elektrik motoru ve transmisyon sisteminin ömrünü uzatmaya yardımcı olurken aracın tek bir şarjla daha uzun menzile ulaşmasını da sağlamaya yardımcı oluyor. E-batarya soğutucular ultra hızlı şarj sırasında bataryanın fazla ısınmasını kontrol altında tutuyor. Castrol, e-sıvılarını, aralarında Jaguar Formula E Takımı'nın da olduğu otomotiv endüstrisindeki partnerleriyle birlikte geliştiriyor. Dünyanın önde gelen araç üreticilerinin yarısından fazlası, elektrikli araçların fabrika dolumlarında Castrol e-sıvılarını tercih ediyor.

İLERİ TEKNOLOJİ YAĞLAR

MADENİ yağ teknolojisinin ve yeniliğin öncüsü Castrol, dünyada 120 yılı aşkın süredir, Türkiye'de de 67 yıldır faaliyet göstererek zorlu şartlar altında yüksek performans sağlayan, ileri teknolojiye sahip yağlar geliştiriyor. 5 kıtada ve 140 ülkede yer alan Castrol, Türkiye'deki İstanbul merkez ofisinden 10 ülkenin yönetimini yapıyor. Castrol MAGNATEC, Castrol EDGE, Castrol VECTON, Castrol CRB Turbomax ve Castrol POWER1 markaları ile öne çıkan kurum; otomobil, ticari araç ve motosikletler için ürettiği yağlara ek olarak endüstri, deniz, hava ve enerji sektörlerine de madeni yağ üretiyor.

NASA İLE UZAYA ÇIKILDI

DÜNYANIN önde gelen araç üreticileri ile ortak mühendislik çalışmaları yürüterek lider araç markalarının orjinal dolum yağı olan Castrol'ün Avrupa ve Afrika'daki 8 üretim tesisinden biri Gemlik'te yer alıyor ve burada üretilen madeni yağlar 24 ülkeye ihraç ediliyor. Karada, havada, denizde ve hatta uzayda yakalanan teknolojik başarıların merkezinde yer alan yağlar üreten Castrol, 21 kez Dünya kara hız rekorunun kırılmasında da rol almıştır. NASA 1960'lardan beri tercih ettiği Castrol teknolojisine Mars'a 2020 yılında gönderdiği Perseverance Rove aracında da yer vermektedir.