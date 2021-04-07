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İşte 'nin elektrikli araçlara geçeceği tarih...

“Elektrikli Geleceğe Bağlanın” araştırmasıyla, ’de elektrikli araçların yaygınlaşmasını etkileyen kritik faktörleri ortaya çıkardı. Yaygınlaşma için tüketiciler açısından en önemli faktörler sırasıyla; fiyat, araç marka ve modeli, altyapı, menzil ve şarj süresi

İşte Türkiye'nin elektrikli araçlara geçeceği tarih...

7.4.2021

Elektrikli araçlar mobilitenin yakın gelecekteki dönüşümünde ve ulaşımdan kaynaklı karbon salımının azaltılmasında anahtar rol oynayacak.

BU ÖLÇÜDE İLK ARAŞTIRMA

Madeni yağ devi Castrol, geleceğin mobilitesinde önemli payı olacak elektrifikasyona dair çalışmalarını; ulusal ve uluslararası araştırmalara dayandırarak yürütüyor. Bu kapsamda Castrol geçen yıl sekiz ülkede yapılan global araştırmasına Türkiye'yi de ekleyerek, Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasına etki eden kritik faktörleri araştırdı.

DERNEKLERLE İŞ BİRLİĞİ

Hem tüketicilere hem de filo yöneticileri ve sektör profesyonellerine, elektrikli araçların yaygınlaşmasında hangi faktörlerin önemli olduğu soruldu. Çalışma bu anlamda, Türkiye'de bu ölçüde yapılmış ilk araştırmalardan biri olma özelliği taşıyor. Castrol, araştırmanın diğer önemli bir kısmı olan filo ve otomotiv sektörü profesyonellerinin görüşleri için de Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) ile iş birliği yaptı. Castrol, bu araştırmayı paylaşarak, sektöre ve elektrifikasyon sürecinde sektör paydaşlarının yol haritalarına da yardımcı olmayı amaçlıyor.

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