Atv Müge Anlı canlı izle!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Zihinsel engelli Nilüfer'den 13 gündür haber yok. Manisa'da gelin işkencesinde yeni görüntüler... Biri öldüresiye dövdü, diğeri eğlenip dans etti. Görüntüleri kaydeden gelinle ilgili iddia… 88 yaşındaki kadına ''gelin'' dayağı, dayakçı gelin ve oğlu canlı yayında... Fadime Hanım, vicdanının rahat olduğunu, 40 senedir kaynanasına baktığını, kendisini tuzağa düşürdüklerini söyledi. Görümcelerine gelin annenizi alın dediğini iddia eden Fadime Hanım, gelini Fidan Hanım'ın bu videoları çekmesi için, bunlar iftira, ben o kadının her şeyini yaptım dedi. Fadime Hanım, boğarak öldürmediğini, Fidan Hanım'ın yaptığını, şikayetçi olduğunu belirtirken görümcelerine de yazıklar olsun söyleminde bulundu. Dayaktan mı öldü? Eşarp ile mi boğuldu? Ölen Fadime Arslan'ın torunu Okan Arslan canlı yayında... Torun, ''Öldüğünde boynunda ve başında morluklar vardı'' dedi. Korkunç işkence... Büyük gelin mi? Küçük gelin mi? Fidan Arslan şiddet görüntülerini neden geç ortaya çıkardı? 27 yaşındaki engelli kız bulundu.