Babasının öldüğünü sanıp kalbine yenildi

TRABZON'UN Beşikdüzü ilçesinde tek katlı ahşap evdeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Babası Hikmet Ülken'in (79) yanan evde olduğunu düşünen Ayşe Ülken (51), olay yerine giderken kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Ülken, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızının kalp krizi sonucu öldüğünü öğrenen Hikmet Ülken büyük acı yaşadı. İyi Parti Beşikdüzü İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Ayşe Ülken, ilçede kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.