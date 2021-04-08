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91. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölümüne "Niyetin Demir'e bedel ödetmekse, ben de varım!" sözü damga vurdu. İşte ir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme ekranı...

Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

08.04.2021, 20:11

DEMİR'İN ZAFERİ NELERE MAL OLACAK?

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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