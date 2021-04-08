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Karlos tuttu esnaf vurdu

'da ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık, şans eseri köpek gezdiren kardeşler tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, ‘Karlos’ isimli köpek tarafından yakalandı. Sapık, esnaftan yediği dayağın ardından gözaltına alındı

Karlos tuttu esnaf vurdu

8.4.2021

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kadın kuaförü olan F.D. (39), babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi'ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. Burada F.D'yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu.

ÇIĞLIKLARI DUYDULAR

Aynı anlarda Veysi Solmaz (35) ile kardeşi Murat Solmaz (30) ise yanlarındaki 'Karlos' isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi. Kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D'ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti. Şüpheli kaçmaya başlarken, 'Karlos' isimli köpek şüphelinin peşine düştü.

KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Otosansit Sanayi Sitesi'ne doğru kaçan şüpheli burada 'Karlos' tarafından yakalandı. Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D, hastaneye kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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