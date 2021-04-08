Kuruluş Osman dünyada 34 ülkede yayında!

Atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonların yanı sıra uluslararası platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor.

Kuruluş Osman, Tunus'un ardından şimdi de Libya VE Pakistan'da yayına girmeye hazırlanıyor. Libya'da Al Ahrar TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Pakistan'da ise ülkenin önde gelen kanallarından olan Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşacak.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.