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Haberler Yaşam Motosikletli kadın kurye takla attı

Motosikletli kadın takla attı

Motosikletli kadın kurye takla attı

8.4.2021

İSTANBUL Kağıthane'de motosikletle kuryelik yapan Dilanur Köseoğlu (18) siparişi yetiştirmek üzere seyir halindeyken dönüş yapan otomobile çarparak takla attı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, aracın camını tuzla buz eden kadın sürücü yere savrularak yaralandı.

Kazayı gören meslektaşları genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı. Kızla sürekli ilgilenerek yüzünü suyla yıkayan meslektaşları, onunla konuşarak bilincini kaybetmemesini sağladı.

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza boyunluk takarak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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