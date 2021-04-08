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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Bu mübarek ayı oruç ile geçirecek olanlar hazırlıklara başladı. Peki ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 'in takvimine göre 2021 Ramazan başlangıcı...

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

08.04.2021, 11:07

Ramazan için geri sayım başladı. Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayı için hummalı hazırlıklar sürüyor. Peki 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2021 yılı Ramazan başlangıcı...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler listesine göre Ramazan Başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı gününe denk geliyor. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının 2. günü 14 Mayıs Cuma, 3. günü ise 15 Mayıs Cumartesi.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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