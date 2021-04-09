3 bin canlı sülüğü kaçırmaya çalıştı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 bin 300 adet canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Ekipler, 3 bin 300 adet canlı sülüğe el koydu. Yasa dışı yolla izinsiz olarak Türkiye'den çıkarıldığı tespit edilen sülükler canlı olduğundan doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.

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