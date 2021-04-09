  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bugün tamamlanacak! Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme

Bugün tamamlanacak! Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme

Kayseri tarafından geliştirilmeye çalışılan koronavirüs aşısında heyecan veren bir gelişme yaşandı. Faz-2 aşamasındaki aşı ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , "Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak." dedi.

Bugün tamamlanacak! Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme

09.04.2021, 12:26

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısı ile ilgili heyecan veren bir açıklamada bulundu. Faz-2 çalışmasının sonuna gelindiğini söyleyen Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak." dedi.

YERLİ AŞIDA FLAŞ GELİŞME

Yerli aşı ile ilgili Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın heyecan veren açıklaması şöyle:

Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak.

İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bugün tamamlanacak! Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.