Bugün tamamlanacak! Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısı ile ilgili heyecan veren bir açıklamada bulundu. Faz-2 çalışmasının sonuna gelindiğini söyleyen Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak." dedi.

YERLİ AŞIDA FLAŞ GELİŞME

Yerli aşı ile ilgili Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın heyecan veren açıklaması şöyle:

Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak.

İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.