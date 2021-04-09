Bugün tamamlanacak! Yerli aşıda heyecanlandıran gelişme

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısı ile ilgili heyecan veren bir açıklamada bulundu. Faz-2 çalışmasının sonuna gelindiğini söyleyen Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak." dedi.
YERLİ AŞIDA FLAŞ GELİŞME
Yerli aşı ile ilgili Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın heyecan veren açıklaması şöyle:
Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak.
İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz.
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