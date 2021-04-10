Bakanlık harekete geçti! 688 kaçak yapı yıkıldı

Çeşitli kanunlar ve yönetmelikler ile koruma altına alınan ve özel hükümlerle yönetilen bu alanların biyolojik çeşitliliğinin, doğal kaynaklarının ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Bakanlık tarafından korunan alanlarda sık sık denetimler yapılıyor ve kaçak yapılar tespit edilerek gerekli adli ve idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kapsamda özel çevre koruma bölgeleri ile doğal sit alanlarında 2019'dan bu yılın nisan ayına kadar 6 bin 699 "İmar Barışı"na aykırı kaçak yapı tespit edildi. Kaçak yapıların 3 bin 65'i için suç duyurusunda bulunuldu, 688'i ise yıkıldı.

TESPİT EDİLEN KAÇAK YAPILAR 50 İLDEKİ KORUNAN ALANLARDA BULUNUYOR

Bakanlığın korunan alanlardaki kaçak yapı tespit ettiği 50 il, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak olarak sıralandı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri tarafından 2019, 2020 ile 2021 yılının ilk üç ayı olmak üzere 2 bin 953 denetim yapıldı.