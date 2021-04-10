Dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu. Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri 16 FL 322 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün kaçması üzerine yarım saatlik kovalamaca yaşandı. Murat Hüdavendigar Bulvarı'nda hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarken, araç sürücüsü Mehmet Atilla A. ve yanında bulunan Mesut K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ekipler, kaçan 2 şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
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