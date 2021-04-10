  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

Dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

Dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

10.4.2021

BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu. Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri 16 FL 322 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün kaçması üzerine yarım saatlik kovalamaca yaşandı. Murat Hüdavendigar Bulvarı'nda hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarken, araç sürücüsü Mehmet Atilla A. ve yanında bulunan Mesut K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ekipler, kaçan 2 şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.