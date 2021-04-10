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Haberler Yaşam Genç kızı barakada bıçaklayıp öldürdü

Genç kızı barakada bıçaklayıp öldürdü

Genç kızı barakada bıçaklayıp öldürdü

10.4.2021

ELAZIĞ'DA 17 yaşındaki genç kız, bir barakada bıçaklanarak öldürüldü. Aksaray Mahallesi'nde bir barakada Emine Fulya Akçelebi ile buluşan Salih Yılmaz Coşkun (19), bıçakla genç kızı öldürdü.

Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, katil zanlısı arkadaşlarını telefonla arayıp, "Sevgilimi öldürdüm" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.Polis, kaçan zanlıyı yer yerde arıyor.

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