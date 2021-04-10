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Haberler Yaşam İçki masasında küfür cinayeti

İçki masasında küfür cinayeti

İçki masasında küfür cinayeti

10.4.2021

ADANA'NIN Seyhan ilçesinde bir kişi arkadaşını bıçakla öldürdü. Edinilen bilgiye göre Ali Sert (54) ile arkadaşı Hızır Dağ (64) birlikte içki içmeye başladı. Bir süre sonra iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Ali Sert, Dağ tarafından bıçaklandı.

Dağ, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan arkadaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesinde arkadaşını kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söyleyen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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