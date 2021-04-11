Aşı ile ilgili yanlış bilgi virüse davetiye çıkartıyor

Vatandaşların bir bölümünün aşı yapılır yapılmaz koruma sağlayacağını düşünüp maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymaması nedeniyle virüsü kaptığı tespit edildi. Gerek aşı yaptırılması ve gerekse bu yanlış algının ortadan kaldırılmasına dönük adımlar atılması gündemde.



KURALLAR SIKILAŞIYOR

Bugün toplanacak Bilim Kurulu ve hemen arkasından yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Ramazan ayında devreye sokulacak kurallar masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yılki turizm sezonunu kaçırmak istemediğinin altını çizmişti. Bu nedenle vaka sayılarını dört rakamlı hanelere indirecek bazı kısıtlamaların devreye sokulması bekleniyor.Alınacak bu önlemlerin ilk sonuçları iki hafta sonra ortaya çıkmaya başlayacağı, bir ay sonra da on binli rakamlara inebileceği konuşuluyor.





YÜZDE 25 AŞI YAPTIRMADI

Türkiye 60 yaş ve üstü ve bazı riskli grupları aşılamaya başladı. Ancak şu ana kadar aşı hakkı olduğu halde bunu yaptırmayanların oranının yüzde 25'ler civarında olduğu bildirildi. Bu durumun toplumsal bağışıklığın ortaya çıkması açısından sıkıntı yaratabileceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde aşının koruyuculuğu ve önemi konusunda algının güçlendirilmesine dönük bazı çalışmalar yapılması üzerinde duruluyor.





AŞI YAPIP KURALLARI BIRAKIYORLAR

Son dönemde "aşı olduğu halde hastalandı" şeklinde sosyal medyada da rastlanmaya başlayan haberler, toplumun sürece ilişkin bilgi sahibi olmadığını da ortaya koydu. Aşıların iki dozunun yapılması süresi de tam koruma için 40 günlük süre geçmesi gerekiyor. Ancak vatandaşların aşıyı yaptırınca tedbirleri bıraktığı ve daha çok hastalananların bunlar olduğu belirtildi. "Aşılanınca hemen koruma sağlar" algısının değiştirilmesi için de çalışma yapılması gerekiyor.